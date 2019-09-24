Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Тепло пошло. Сегодня в социальных объектах Орла стартовал отопительный сезон.



- Не только словом, но и делом. Те, кто призывает прививаться от гриппа, сегодня сами сделали прививки.



- Расследование завершено. Дело о взятке в «Орелгосзаказчике» в 200 тысяч рублей направлено в суд.



- Память о настоящем генерале. В Орле появилась улица Николая Ковалёва.



- В двадцатке интересных и недорогих. Орел попал в «туристический топ».



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Вести-Орёл

24 сентября 2019 года







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