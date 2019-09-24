Новости версия для печати Сезон дорожных работ в Орле заканчивается Как сообщили в мэрии, поблажек «не успевшим» не будет.



Вопрос о ремонте орловских дорог рассмотрели на рабочем совещании.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Не должно быть выходных, нужно использовать каждый погожий день, для того чтобы выполнять работы. Фронт работ позволяет работать сразу на многих участках».

Ответственные заверили, что сбоев не будет, подрядчики обещали ускориться в связи с погодными условиями.

Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Со вчерашнего дня приступили к работам на улице Северной. На всех объектах осуществляется полный контроль и работы проводятся согласно графику».

Александр Муромский поручил подчиненным обратить особое внимание на проблемные участки ливневой канализации. Осень - пора дождей, и вероятность затопления городских улиц необходимо исключить по максимуму.





Оксана Гранн

24 сентября 2019 года







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