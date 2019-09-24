Новости версия для печати В Орле практически завершена подготовка к экологическому двухмесячнику Он стартует с 1 октября.



Фронт работ определен, исполнители и ответственные тоже известны. Планируется привлечь к работам по уборке и благоустройству порядка 40 тысяч жителей областного центра. Для них уже приобретены 4 тысячи пар перчаток и 30 тысяч мешков для мусора. Недостатка в граблях, метлах и лопатах тоже не будет.





Оксана Гранн

24 сентября 2019 года







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