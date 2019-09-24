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Владимир Колокольцев: наркорынок изменился в сторону преобладания синтетических наркотиков

Сегодня состоялось заседание государственного антинаркотического комитета в режиме видеоконференции. Селекторное совещание провел Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Как сообщает информационный портал Орловской области, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что в последнее время преобладает тенденция изменения наркорынка в сторону преобладания синтетических наркотиков. В этом году на территории страны ликвидировано более 100 подпольных нарколабораторий, основная часть которых специализировалась на производстве именно синтетических веществ. Совсем недавно пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества. Его участники изготовляли, хранили и сбывали синтетические наркотики на территории Московской области и Республики Марий Эл. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны организатор и члены преступной группы, изъято лабораторное оборудование, а также около 20 кг запрещенных веществ.

Об увеличении доли синтетики свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика. Так, по данным прошлого года возросло число лиц, зависимых от новых видов наркотиков и психостимуляторов. В то же время количество больных опийной наркоманией сократилось. Однако действующая система учета наркозависимых не отражает реальную картину наркопотребления в стране. В этой связи Министерством здравоохранения РФ приняты соответствующие меры по изменению порядка диспансерного наблюдения за больными наркоманией, а также их учета. Вместе с тем, подчеркнул глава МВД России, необходимо понимать, что такой учет должен включать и другие категории граждан, допускающих немедицинское потребление наркотиков. В частности, речь о контингенте, который доставляется на освидетельствование при оформлении административных протоколов и в ходе производства уголовных дел. Именно наркопотребление является фактором, во многом провоцирующим криминальное поведение.


Орловское Информбюро
24 сентября 2019 года

 


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