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Засветись в темноте!

Особенности наступившей осени и скорой зимы - поздний рассвет и ранний закат - вновь озадачили орловцев вопросом безопасности детей. Конкретно - пешеходов. Уже совсем скоро их путь в школу и обратно будет происходить в тёмное время суток. Активисты ОНФ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции сегодня посетили несколько школ Орла - вели беседы, организовали мастер-классы.

Водителю сложнее заметить ребёнка на дороге, когда он переходит проезжую часть, из-за его роста. Именно поэтому происходит большинство ДТП с участием детей-пешеходов. Всего же в этом году в регионе произошло полсотни аварий, в которые попали подростки. 55 детей получили травмы, двое погибли. Чтобы эти страшные цифры прекратили рост, сотрудники Госавтоинспекции вместе с активистами ОНФ решили навестить несколько школ Орла, чтобы напомнить их ученикам правила дорожного движения.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Внимание этих школьникам было привлечено потому, что дети, которые здесь учатся, были участниками ДТП - и находились они в основном в качестве пешеходов. Были и такие факты ДТП, когда это происходило вблизи учебных учреждений».

Активисты ОНФ уже давно мониторят ситуацию с детским дорожным травматизмом. Результаты этой работы можно увидеть во всех уголках региона. Где-то благодаря обращениям активистов власти постелили новый асфальт на подъездах к школе, а где-то им и вовсе удалось добиться установки целого пешеходного перехода со всей соответствующей инфраструктурой. Теперь ОНФ решил подойти к решению проблемы с другой стороны.
Ирина Гончаров, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Случаев ДТП с участием детей гораздо меньше, если водитель видит ребёнка в тёмное время суток. Светоотражающий элемент на одежде, который можно изготовить самостоятельно - мы показываем, как это делать, значительно повышает безопасность ребёнка».

Чтобы заинтересовать ребят, общественники решили приобщить их к процессу изготовления фликеров. Детям раздали материалы, а наклейки они вырезали сами - кто какую захочет. Но самое главное, что все школьники поняли, почему эта деталь так важна.
Лилия Ингман, ученица СОШ №23: «Это элементы, которые помогают видеть в темноте водителям».
Константин Воробьёв, ученик СОШ №23: «Специальные наклейки, они так устроены, что когда на них попадает свет - они отражают. И ты становишься заметнее для водителя».

Активисты ОНФ и специалисты ГИБДД призывают и родителей присоединиться к этому проекту - и самостоятельно нанести на одежду и рюкзаки детей светоотражающие элементы. Ведь совсем скоро ребятам придётся ходить в школу или возвращаться домой в тёмное время суток. И эта наклейка действительно может спасти ребёнку жизнь.




Антон Киселёв
24 сентября 2019 года

 


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