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В социальных учреждениях Орла стало теплее

Сегодня в некоторых детских садах на термометре было 20 градусов. Отопительный сезон, который в этом году начался чуть раньше обычного, пока сбоев не дает. А когда долгожданное тепло придет в квартиры горожан?

Отопительный сезон в Орле начался чуть раньше обычного. Накануне в соцучреждениях с круглосуточным пребыванием людей стало теплее. А уже сегодня батареи начали согреваться в детских садах, школах, больницах.
Сергей Филатов, управляющий директор Орловского филиала ПАО «Квадра»: «Планируем в течение ближайших двух-трех дней, согласно поданным заявкам, подключить потребителей к теплу».

На подготовку к этому сезону здесь потратили 630 миллионов рублей - и не зря. В отопительный период входят плавно и пока без порывов.

Наша съемочная группа побывала в детском саду № 1. Из 260 воспитанников сегодня в садике 250 человек.
Елена Есина, заведующая детским садом №1 комбинированного вида г. Орла: «Мы сразу увидели изменения в поведении детей, они стали жизнерадостнее, им стало комфортнее, они переоделись в более легкую одежду, что позволяет улучшить двигательную активность детей, а следовательно и настроение».

Глава администрации Орла Александр Муромский заверил, что совсем скоро хорошее настроение будет и у жильцов многоквартирных домов. Он дал поручение подчиненным подготовить проект распоряжения о подаче теплоносителя в жилой сектор. А это значит, что уже совсем скоро тепло придет в каждую квартиру города.




Юлия Опанасюк
24 сентября 2019 года

 


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