Новости версия для печати В Орле чествуют машиностроителей Семейного счастья, здоровья и успехов в труде - такие пожелания звучали сегодня со сцены Орловского Городского центра культуры в адрес машиностроителей.



Лучших сотрудников отрасли наградили грамотами Министерства промышленности и торговли, почетными грамотами и благодарностями губернатора и облсовета. Также чествовали победителей областного конкурса «Новатор года» - лучшего конструктора, технолога и изобретателя.



Машиностроительный комплекс региона включает в себя 41 крупное и среднее предприятие и 167 малых промпредприятий. Где в общей сложности трудится 12,5 тысяч человек.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Предприятия машиностроения - гордость орловской промышленности. Исторически составляют ядро промышленного комплекса всего региона. Здесь сосредоточена передовая инженерная мысль, трудятся высококвалифицированные рабочие кадры». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Машиностроители вносят серьезный вклад в нашу экономику, экономику нашего консолидированного бюджета. А это все-таки более 1 млрд. рублей налогов. Благодаря этой отрасли сегодня решаются социальные вопросы, строятся школы, детские сады, капитально ремонтируются межквартальные проезды, дворы, и это, действительно, наша общая победа».





Татьяна Напольских

24 сентября 2019 года







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