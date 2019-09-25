Новости версия для печати Теперь в Орле крыши домов и тротуары вокруг них будут ремонтировать параллельно Александр Муромский поручил подходить к реконструкции комплексно.



В планах властей в будущем году отремонтировать крыши и фасады 62 зданий. Кроме того, в будущем году продолжится работа с собственниками коммерческих объектов, расположенных на первых этажах зданий. Отделам административно-технического контроля поручено увеличить количество рейдов, чтобы проверить все хозсубъекты на предмет соответствия их фасадов Правилам благоустройства и санитарного содержания. Речь также идет о входных группах, прилегающих территориях и рекламных конструкциях.





Анастасия Дорохова

25 сентября 2019 года







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