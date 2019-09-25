Новости версия для печати Из водителей в пешеходы: почти 1400 орловцев не могут сесть за руль из-за неоплаченных долгов Ограничение на управление автомобилем – одна из мер воздействия на должников по алиментам.



Таких «пешеходов» поневоле – около 1000 человек. Остальные лишены возможности пользоваться личным транспортом из-за того, что не возместили причиненный вред здоровью, имущественный ущерб, не оплатили административные штрафы или за другие долги. Благодаря этой санкции орловцы выплатили больше 10 миллионов рублей задолженности.





Мария Семак

25 сентября 2019 года







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