Орловские яхтсмены пополняют актив наград

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среда
25.09.2019
12:14:10
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Орловские яхтсмены пополняют актив наградМедали привезли из Курской области.
Отличный уровень подготовки наши ребята продемонстрировали на Первенстве города Курчатова. За награды в этих соревнованиях боролись, помимо хозяев турнира, представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка. В классе «Оптимист» лучший результат у Георгия Поверенкова (третье место в общем зачете и второе место среди младших мальчиков).
Второе место среди старших юношей завоевал Алексей Самойленко. Второе место среди старших девочек - Ирина Никулина. Третье место в группе «Б» (деревянные лодки) у Софии Самойленко. Отметим, что в этих соревнованиях наши яхтсмены участие принимали впервые.
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