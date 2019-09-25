Новости версия для печати Орловские пожарные тренируются круглосуточно Местом ночных учений стал Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.



По замыслу тренировки, работники социального учреждения обнаружили возгорание в помещении гостиницы на втором этаже при центре. После отключения электроэнергии проводилась эвакуация находившихся людей и вызывалась пожарная охрана. Первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось. К месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты. Огнеборцы проводили разведку и подавали стволы на тушение условного пожара, а также спасение пострадавших. Условный пожар оперативно был ликвидирован. В ходе занятий были отработаны действия дежурных караулов пожарного подразделения по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы, проверены источники противопожарного водоснабжения и состояние охранно-пожарной сигнализации.





Анастасия Дорохова

25 сентября 2019 года







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