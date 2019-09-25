Новости версия для печати Реконструкции мест отдыха орловцев укладываются в установленные сроки В Детском парке осталось облагородить аллею вдоль набережной и дорожку, которая ведет к административному зданию.



На этой неделе работы должны будут завершены. Плюс сегодня состоится пробный пуск фонтана «Кони» - он свою реконструкцию уже пережил. Отметим, что завершается ремонт и на других территория областного центра – на площади Содружества проведены все электромонтажные работы, до конца сентября будет завершена укладка плитки, обустройство проезжей части. Останется озеленение и установка скамеек с урнами. Завершить ремонт площади планируют к середине октября. В сквере Комсомольцев до 14 ноября по графику обновят перила, отремонтируют плитку, высадят деревья и кустарники, обустроят детскую площадку и выполнят ряд других работ. Подрядчик уже вышел на объект.





Мария Семак

25 сентября 2019 года







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