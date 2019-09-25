Новости версия для печати Орловские полицейские вновь вышли на охоту за пьяными водителями За прошедшие сутки было выявлено два подобных случая.



Один факт был установлен с помощью освидетельствования. Еще один водитель отказался проходить проверку. Сотрудники ГИБДД Орловской области напоминают, что согласно действующему законодательству, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Анастасия Дорохова

25 сентября 2019 года







На главную страницу





