Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Контроль качества: сегодня в Орле состоится пробный запуск двух фонтанов - в Детском парке и на площади Содружества. Завершается очередной этап благоустройства территорий, городские власти оценят - что уже сделали и что еще предстоит.



- Удивительно вкусно и сказочно красиво. Кулинария XIX века и современный карвинг. «Вести» отправились на фестиваль «Тургеневский бережок», чтобы посмотреть и попробовать.



- На термометре +20 и выше: в социальные объекты Орла пришло тепло.



- Перемена на... эвакуацию: сегодня в гимназии духовно-православного центра Вятский Посад отработают схему действия в случае пожара.

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Вести-Орёл

25 сентября 2019 года







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