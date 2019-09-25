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среда
25.09.2019
15:45:54
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Контроль качества: сегодня в Орле состоится пробный запуск двух фонтанов - в Детском парке и на площади Содружества. Завершается очередной этап благоустройства территорий, городские власти оценят - что уже сделали и что еще предстоит.
- Удивительно вкусно и сказочно красиво. Кулинария XIX века и современный карвинг. «Вести» отправились на фестиваль «Тургеневский бережок», чтобы посмотреть и попробовать.
- На термометре +20 и выше: в социальные объекты Орла пришло тепло.
- Перемена на... эвакуацию: сегодня в гимназии духовно-православного центра Вятский Посад отработают схему действия в случае пожара.
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