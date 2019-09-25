Новости версия для печати В Орле тепло в многоквартирные дома начнет поступать с 26 сентября Соответствующее постановление сегодня подписал глава администрации Александр Муромский.



Как указано на официальном сайте города, основание для запуска теплоносителя, стала установившаяся в течение пяти дней температура воздуха ниже плюс 8 градусов. Подача тепла идет от ТЭЦ и котельных. Максимальный срок, когда во всех домах должны разогреться батареи - 10 дней. А первая инстанция, куда нужно обращаться в случае холода в квартире, - управляющая компания.



Впрочем, пожаловаться можно будет и на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 43-22-12.



Сейчас тепло подается в социальные объекты. По оперативной информации батареи разогрелись в 27-ми школах, 55-ти детских садах, 8-ми учреждений дополнительного образования и в половине учреждений культуры и здравоохранения.





Татьяна Напольских

25 сентября 2019 года







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