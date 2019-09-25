В Орле тепло в многоквартирные дома начнет поступать с 26 сентября

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среда
25.09.2019
15:45:30
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В Орле тепло в многоквартирные дома начнет поступать с 26 сентябряСоответствующее постановление сегодня подписал глава администрации Александр Муромский.
Как указано на официальном сайте города, основание для запуска теплоносителя, стала установившаяся в течение пяти дней температура воздуха ниже плюс 8 градусов. Подача тепла идет от ТЭЦ и котельных. Максимальный срок, когда во всех домах должны разогреться батареи - 10 дней. А первая инстанция, куда нужно обращаться в случае холода в квартире, - управляющая компания.
Впрочем, пожаловаться можно будет и на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 43-22-12.
Сейчас тепло подается в социальные объекты. По оперативной информации батареи разогрелись в 27-ми школах, 55-ти детских садах, 8-ми учреждений дополнительного образования и в половине учреждений культуры и здравоохранения.
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