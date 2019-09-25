Новости версия для печати В Орловской области количество пострадавших от клещей приближается к 2300 Среди них почти 800 человек - дети.



По данным лабораторных исследований клещей, снятых с людей, 19% - инфицированы боррелиями. И в этом году уже зафиксировано восемь случаев заражения людей клещевым боррелиозом. Мер специфической профилактики от этой болезни нет. Поэтому нужно правильно одеваться перед походом на природу.



Власти, со своей стороны, обрабатывают территории парков. В этом году аккарицидные обработки были проведены на общей площади в 440 гектаров.





Татьяна Напольских

25 сентября 2019 года







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