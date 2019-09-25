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среда
25.09.2019
15:45:12
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- День до прихода тепла. В мэрии Орла подписано постановление о начале отопительного сезона в жилом секторе. Старт - завтра
- Светодинамический, поющий, новый. На площади Содружества в Орле провели пробный запуск фонтана.
- Чему учат в орловских школах? Сегодня учитель года нашей области проводит урок в чеченской школе. Финал педагогического конкурса - в разгаре.
- И познавательно, и необычно, и вкусно. «Тургеневский бережок» приятно удивил как представленными шедеврами, так и приехавшими гостями.
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