Новости версия для печати На площади Содружества в Орле провели пробный запуск фонтана Таким образом подрядчики наглядно отчитались за сделанную работу. Светодинамический фонтан построили за полтора месяца. А сразу после приёмки он будет отключен и законсервирован на зиму.



Пробный запуск фонтана рабочие сделали накануне ночью - с объекта, как они сами признаются, разошлись уже в 4 утра. Но главная цель была достигнута - фонтан на площади Содружества работает без сбоев. А ведь всего три недели назад строители только заканчивали лить бетон в чаше и устилали гидроизоляционную защиту. В принципе у городских властей нет сомнений в том, что подрядчик успеет завершить все работы на площади Содружества в контрактные сроки.

Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Степень готовности здесь достаточно высокая, ведется работа по устройству плиточного покрытия, выполнены все работы по электроснабжению, вся инженерия выполнена в полном объеме».

Пешеходный светомузыкальный фонтан станет сердцем обновлённой площади Содружества. На его монтаж у строителей ушло всего полтора месяца. Общая стоимость работ на объекте 87 миллионов 700 тысяч рублей. Средства были выделены в рамках программы формирования комфортной городской среды.



Фонтан имеет сразу восемь насосов: один установлен на очистительной системе, два - на дренажной, и пять - силовых. Отвечать за светомузыкальное шоу будет специальное оборудование.



Во всей красе жители Северного района Орла фонтан увидят уже в следующем году. Сразу после пуско-наладочных работ его законсервируют до следующей весны. Хотя подрядчик не исключает и запуск фонтана в момент сдачи объекта.

Владислав Маркин, прораб подрядной организации: «К зиме будем консервировать чашу фонтана, все герметизировать, накрывать куполом, продувать систему».

Срок завершения всех работ по контракту - 30 ноября. Но подрядчик обещает закончить раньше, хотя работы ещё и достаточно. Строителям предстоит установить лавки с урнами и озеленить территорию.









Антон Киселёв

25 сентября 2019 года







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