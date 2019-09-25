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Отремонтировать крышу дома в селе Знаменское помогли активисты ОНФ

В течение пяти лет жители дома № 9 по улице Мира терпели протечки во время дождя. И это с учетом того, что капитальный ремонт здесь был проведен в 2012 году. Однако кровельные работы в него включены не были.

Неоднократно знаменцы просили помощи у органов власти, но меняться ситуация стала лишь год назад, когда они обратились к активистам Народного фронта, которые, в свою очередь, общественное обращение направили губернатору области, где получили одобрение. На сегодняшний день работы по замене крыши завершены практически в полном объеме.
Владимир Лысов, член штаба ОНФ: «ОНФ обратился в Фонд капитального ремонта. За год мы видим результат: жители довольны, мы в целом тоже довольны работой. Остаются мелкие вопросы, которые надо решить с управляющими компаниями, ремонт провести в подъездах после текущей крыши».

Ольга Филатова, жительница с. Знаменское: «С проблемой боролись пять лет, писали в разные инстанции, но благодаря власти и Народному фронту проблема решена - новая крыша на нашем доме радует всех жильцов, протечек нет».



Юлия Опанасюк
25 сентября 2019 года

 


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