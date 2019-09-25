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Сегодня в библиотеке им. Пришвина в Орле состоялась презентация книги «Сказки о свинках и поросятах»

Книга вышла в одном из орловских издательств. Веселые и смешные сказки народов мира о свинках и поросятах рассчитаны на младших школьников, которым в подарок и достался этот сборник. В планах у издательства есть еще один необычный проект.

Три тысячи экземпляров новой книги вышли в свет этой осенью. Грузинские, русские, китайские, английские сказки поселились в одном сборнике и расскажут ребятам о приключениях, путешествиях и необычной жизни хрюшек в разных странах мира. Книга будет распространяться в Орле и Москве.
Александр Воробьев, издатель: «Я надеюсь, что эта серия будет тоже иметь продолжение. У нас есть уже два проекта, которые мы хотим предложить в следующем году».

На каждой странице яркие, веселые и смешные картинки. Проиллюстрировал сказки орловский художник Андрей Турбин. Сегодня он тоже пришел на встречу с ребятами, чтобы рассказать, как придумывал своих героев, и в чем заключается работа иллюстратора. Для этой книги ему пришлось заглянуть в историю костюма. Все персонажи этой книги наряжены им в национальную одежду.
Андрей Турбин, художник-иллюстратор: «Скажем, заглавная сказка «Три поросенка», самая известная, пожалую, сказка, предполагала знакомство с костюмами Шотландии, Ирландии и Британии. Вот я и решил, что все три поросенка будут одеты в шотландский, ирландский и британский костюмы. Я думаю, что получились забавно. Пришлось, правда, повозиться, но это очень интересный проект, такие бывают редко».

Ребятам рассказали о создании этой книги, о работе редакторов, дизайнеров и художника, подготовили и специальную программу с загадками и стихами. В подарок всем сегодня досталось по экземпляру. Часть книг из тиража достанется и другим детским библиотекам. Кроме того, издательство сегодня работает над сборником сказок, написанных еще до революции, которые нашли в архивах.
Александр Воробьев, издатель: «В этом году обязательно будет презентация книги «Сказки Новосильского края», это такое открытие, которого мы никогда не ждали».

На презентации можно было не только почитать новую книгу, но и сфотографироваться на память в специальной фотозоне и обязательно поделиться хорошей новостью с друзьями.




Эва Стасюлевич
25 сентября 2019 года

 


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