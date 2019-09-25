Сегодня в духовно-православном центре «Вятский Посад» прошли пожарно-тактические учения

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Сегодня в духовно-православном центре «Вятский Посад» прошли пожарно-тактические ученияМестом тренировки на территории комплекса выбрали самый важный в противопожарном отношении объект - православную гимназию.
Кроме основных целей тренировки, у пожарных есть и попутные задачи. Например, ознакомление с характеристиками объекта.
Как только сигнал учебной тревоги поступил на пульт 112, в гимназии началась эвакуация детей.
Владимир Мисникевич, ответственный за пожарную безопасность духовно-православного центра «Вятский Посад»: «Ежеквартально проверяем сигнализацию, оповещение постоянно работает, имеется пожарный резервуар и система автоматического пожаротушения. Периодически раз в полгода мы проводим тренировку по эвакуации персонала».
Первыми, согласно расписанию выезда, к месту условного ЧП прибывают пожарные из поселка Знаменка. Газодымозащитники спешат проникнуть внутрь помещений.
Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «По замыслу тренировки, произошло загорание на втором этаже православной гимназии поселка Вятский Посад. При этом, по легенде, в помещении оставались люди, которые самостоятельно не могли эвакуироваться».
Статистами, изображающими потерпевших, выбрали старшеклассников. К счастью, дым, которым полна комната, бутафорский, и угрозы не представлял. Для эвакуации детей пожарные использовали спасательные капюшоны. Для спасения людей, оказавшихся в «огненном мешке» этажом выше, пожарным приходится задействовать автолестницу.
Все участники тренировки получили положительную оценку от руководства регионального главка МЧС, результаты учений огнеборцы разберут на занятиях по повышению оперативного мастерства.