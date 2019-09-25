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Сегодня в духовно-православном центре «Вятский Посад» прошли пожарно-тактические учения

Местом тренировки на территории комплекса выбрали самый важный в противопожарном отношении объект - православную гимназию.

Кроме основных целей тренировки, у пожарных есть и попутные задачи. Например, ознакомление с характеристиками объекта.

Как только сигнал учебной тревоги поступил на пульт 112, в гимназии началась эвакуация детей.
Владимир Мисникевич, ответственный за пожарную безопасность духовно-православного центра «Вятский Посад»: «Ежеквартально проверяем сигнализацию, оповещение постоянно работает, имеется пожарный резервуар и система автоматического пожаротушения. Периодически раз в полгода мы проводим тренировку по эвакуации персонала».

Первыми, согласно расписанию выезда, к месту условного ЧП прибывают пожарные из поселка Знаменка. Газодымозащитники спешат проникнуть внутрь помещений.
Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «По замыслу тренировки, произошло загорание на втором этаже православной гимназии поселка Вятский Посад. При этом, по легенде, в помещении оставались люди, которые самостоятельно не могли эвакуироваться».

Статистами, изображающими потерпевших, выбрали старшеклассников. К счастью, дым, которым полна комната, бутафорский, и угрозы не представлял. Для эвакуации детей пожарные использовали спасательные капюшоны. Для спасения людей, оказавшихся в «огненном мешке» этажом выше, пожарным приходится задействовать автолестницу.

Все участники тренировки получили положительную оценку от руководства регионального главка МЧС, результаты учений огнеборцы разберут на занятиях по повышению оперативного мастерства.




Иван Суверин
25 сентября 2019 года

 


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