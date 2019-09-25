Новости версия для печати В Ливнах нашли скелетированный труп неизвестного Страшную находку на территории Ливенского завода противопожарного машиностроения сделал 20 сентября случайный прохожий.



В зарослях кустов и травы за заброшенным зданием он нашел почти полностью скелетированный труп мужчины. Несчастный стоял на коленях, к телу был привязан провод.



Как пишет газета «Уездный город» со ссылкой на ливенских следователей, сейчас проводятся мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств его смерти. Сколько времени прошло после смерти мужчины, в следственном отделе сказать затруднились. В Ливнах и Ливенском районе заявлений о розыске пропавших мужчин никто не подавал.





Анастасия Дорохова

25 сентября 2019 года







На главную страницу





