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Орел обсуждает проект новой транспортной схемы

Месяц отведен на обсуждение новой транспортной схемы Орла и Орловского района. А она уже собрала в соцсетях почти 2000 негативных комментариев. Предложения по доработке схемы сейчас собирает департамент транспорта и дорожного хозяйства области. Хороших идей много, но немало и минусов. Главный - сокращение количества маршрутов.

Орёл далеко не единственный региональный центр, где сейчас активно обсуждается новая транспортная схема. Взяться за маршрутки решили в десятках городов России - Тверь, Воронеж, Киров, Пермь, Санкт-Петербург и так далее. Орловцев, правда, в обсуждении одной из главных сентябрьских новостей можно назвать самыми активными - посты на эту тему в социальных сетях за считанные дни собрали две тысячи комментариев. Большинство - негативные. И эксперты понимают, почему.
Игорь Бортников, председатель совета директоров Орловской региональной общественной организации пассажирских перевозок: «909 квартал - было 6 автобусов, стало 2, Наугорка - было 14, осталось 4, Лужки - было 3, стал 1, микрорайон Зареченский - было 6, стало 2, Весёлая - было 6 автобусов, остался 1 маршрут, Выгонка - было 3, стал 1».

Но сильнее всех не повезёт жителям района завода «Химмаш» - им оставили всего 1 маршрут - 482-й. Причём ходить автобус будет раз в час. Большие интервалы между машинами - 20, 30, а то и все 50 минут - предполагается сделать на 12 маршрутах. Но обещали и плюсы.
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Если мы говорим о том, чтобы человеку было удобно, в моих задумках, это возможность пересесть на транспортно-пересадочном узле без дополнительной оплаты. То есть, чтобы человек имел возможность в течение 20 минут бесплатно пересесть на маршрутное транспортное средство другое и доехать до конечной точки».

Происходить пересадка будет на больших остановочных павильонах, с расширенными заездными карманами, добраться до которых можно будет из любой точки Орла и пригорода. Их будет три.

Как пояснил замруководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Алексей Васильев, ссылаясь на проект, разработанный специалистами ГБУ «МосТрансПроект», часть маршрутов будут разделены. Это пригородные маршруты, так называемые, трехзначные. Они будут следовать до транспортно-пересадочных узлов. А там разворачиваться и двигаться обратно в пригород.

Правда, коснётся это не всех трехзначных маршрутов - 421-й, например, так и продолжит курсировать между Мезенкой и Телецентром, но уже в соответствии с условиями новой транспортной схемы - исключительно по графику и строго на больших автобусах - ПАЗ и ЛиАЗ.
Сергей Саакян, советник директора института ГБУ «МосТрансПроект» по региональной деятельности: «В основных параметрах разработки было перевести транспортные средства на большую вместимость, то есть, мы постарались предложить маршруты с повышением класса транспортных средств, и снижение дублирования сети - там, где это возможно, мы постарались убрать дублирующие маршруты».

Всего же в Орле останется 28 автобусных маршрутов, 15 из них - трехзначные. Плюс три троллейбусных и три трамвайных маршрутов. А ещё в городе станет больше конечных автобусных остановок.
Игорь Бортников, председатель совета директоров Орловской региональной общественной организации пассажирских перевозок: «Атолл» тоже предполагается конечной остановкой. Только, каким образом, - непонятно. Там простую машину припарковать невозможно. А где там будет разворотное кольцо? Отстой транспортного средства, туалет хотя бы для водителя?».

И такая конечная остановка не одна в новой транспортной схеме - недалеко, где-то на Институте культуры, будет разворачиваться 420-й автобус, курсирующий до Образцово. А на пересечении Полесской и Лескова должен расположиться конечный пункт 22-го маршрута, следующего в Северный район. С ним, кстати, связана интересная деталь: согласно схеме, в обратном направлении автобус будет ехать по Полесской, против одностороннего движения. Благо пока изменения только обсуждаются. Собрав и переработав все правки, предложения и пожелания, власти проведут общественные слушания по новой транспортной схеме. Предварительно они запланированы на конец года.




Антон Киселёв
25 сентября 2019 года

 


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