Новости версия для печати Сегодня Орловщина присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» Первыми пройти обследование смогут жители Ливен, Болхова и Знаменки.



Автомобили сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений.



Прием будет вестись с 12:00 до 18:00.



А 27 сентября узнать ВИЧ-статус смогут жители Мценска и Орла. Причем, в областном центре работать специалисты будут еще и 30 сентября. Более подробная информация размещена на сайте Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.



Отметим, что в рамках акции специализированные автомобили следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, в маршруте – 191 населенный пункт.





Мария Семак

26 сентября 2019 года







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