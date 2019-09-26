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четверг
26.09.2019
9:52:01
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Сегодня Орловщина присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»Первыми пройти обследование смогут жители Ливен, Болхова и Знаменки.
Автомобили сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений.
Прием будет вестись с 12:00 до 18:00.
А 27 сентября узнать ВИЧ-статус смогут жители Мценска и Орла. Причем, в областном центре работать специалисты будут еще и 30 сентября. Более подробная информация размещена на сайте Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Отметим, что в рамках акции специализированные автомобили следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, в маршруте – 191 населенный пункт.
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