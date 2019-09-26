Орловцев приглашают принять участие в Географическом диктанте

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четверг
26.09.2019
9:51:55
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Орловцев приглашают принять участие в Географическом диктантеОн состоится 27 октября, но зарегистрироваться желательно заранее.
Впервые географический диктант писали в 2015 году. Тогда на вопросы решили ответить около 72 тысяч человек. А в 2018 году акция вышла далеко за пределы России – к ней присоединилось 97 стран мира. Количество участников приблизилось к 250 тысячам. И это те, кто принял участие очно. Еще 119 тысяч человек писали диктант онлайн. Свои знания проверяли и жители нашего региона.
В этом году Географический диктант состоится 27 октября. Писать его будут в библиотеке им. Пришвина.
Регистрация уже началась. Подробности на сайте мероприятия.
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