Новости версия для печати Орловцев приглашают принять участие в Географическом диктанте Он состоится 27 октября, но зарегистрироваться желательно заранее.



Впервые географический диктант писали в 2015 году. Тогда на вопросы решили ответить около 72 тысяч человек. А в 2018 году акция вышла далеко за пределы России – к ней присоединилось 97 стран мира. Количество участников приблизилось к 250 тысячам. И это те, кто принял участие очно. Еще 119 тысяч человек писали диктант онлайн. Свои знания проверяли и жители нашего региона.



В этом году Географический диктант состоится 27 октября. Писать его будут в библиотеке им. Пришвина.



Регистрация уже началась. Подробности на сайте мероприятия.





Мария Семак

26 сентября 2019 года







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