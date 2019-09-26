Новости версия для печати Орел бросил «Осенний вызов» лучшим спортсменкам страны Сегодня в нашем городе стартует турнир по боксу среди женщин.



О своем участии заявили более 200 человек. Это представительницы Курска, Воронежа, Екатеринбурга, Волгограда и из других городов России.



Открытие состоится сегодня в 15:00, и сразу после начнутся соревнования. Поединки будут идти три дня. Главной судейской коллегией в ходе турнира определятся лучшие спортсмены в номинациях «За волю к победе», «Самый красивый бой» (две спортсменки) и «За лучшую технику».



Болельщиков ждут в спорткомплексе на Кромском шоссе.





Мария Семак

26 сентября 2019 года







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