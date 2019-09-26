Новости версия для печати Орловский Дворец пионеров отмечает 95-летие С 8 утра до 8 вечера, семь дней в неделю - по такому графику работает орловский Дворец Пионеров им. Гагарина. Девчонки и мальчишки разных возрастов развивают здесь свои таланты. В этом году этому учреждению дополнительного образования исполнилось 95 лет со дня открытия.



Во Дворце пионеров дети занимаются живописью, пением, танцами, рукоделием, развивают логику и фантазию, осваивают биологию, иностранный язык, журналистику и многое другое. Коллективы и ансамбли принимают активное участие в творческой жизни города - выступают на концертах. Юные художники, актеры, хореографы являются лауреатами различных конкурсов и фестивалей. С ребятами работают компетентные, опытные педагоги. А в этом году здесь открылся технопарк «Кванториум», где будут готовить будущих ученых.



Сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею Дворца пионеров. С праздником коллектив поздравят первые лица области и Орла. Лучшим сотрудникам вручат благодарности.





Мария Семак

26 сентября 2019 года







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