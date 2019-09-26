Орловский Дворец пионеров отмечает 95-летие

|
четверг
26.09.2019
14:47:45
|
|
Орловский Дворец пионеров отмечает 95-летиеС 8 утра до 8 вечера, семь дней в неделю - по такому графику работает орловский Дворец Пионеров им. Гагарина. Девчонки и мальчишки разных возрастов развивают здесь свои таланты. В этом году этому учреждению дополнительного образования исполнилось 95 лет со дня открытия.
Во Дворце пионеров дети занимаются живописью, пением, танцами, рукоделием, развивают логику и фантазию, осваивают биологию, иностранный язык, журналистику и многое другое. Коллективы и ансамбли принимают активное участие в творческой жизни города - выступают на концертах. Юные художники, актеры, хореографы являются лауреатами различных конкурсов и фестивалей. С ребятами работают компетентные, опытные педагоги. А в этом году здесь открылся технопарк «Кванториум», где будут готовить будущих ученых.
Сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею Дворца пионеров. С праздником коллектив поздравят первые лица области и Орла. Лучшим сотрудникам вручат благодарности.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта