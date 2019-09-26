|
четверг
26.09.2019
14:47:27
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- На повестке дня - финансовые вопросы. В эти минуты депутаты городского совета Орла обсудят бюджет на два года вперед. Расскажем, каких еще тем коснутся.
- От пункта «А» до пункта «Б»: жителям Орла предложили новую транспортную схему. Оптимизация вызвала много вопросов и у горожан, и у перевозчиков. Есть ли плюсы в проекте? Ответ в нашем материале.
- Без пяти лет - век: сегодня орловский Дворец пионеров отмечает 95 лет со дня открытия.
- Наш регион - в маршруте «Экспедиции тест на ВИЧ». Первую остановку она совершит сегодня, в Ливнах, Болхове и Знаменке.
- «Осенний вызов» для сильных и красивых: сегодня в Орле стартует турнир по боксу среди женщин. Об участии заявили более 200 спортсменок.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта