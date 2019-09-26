Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- На повестке дня - финансовые вопросы. В эти минуты депутаты городского совета Орла обсудят бюджет на два года вперед. Расскажем, каких еще тем коснутся.



- От пункта «А» до пункта «Б»: жителям Орла предложили новую транспортную схему. Оптимизация вызвала много вопросов и у горожан, и у перевозчиков. Есть ли плюсы в проекте? Ответ в нашем материале.



- Без пяти лет - век: сегодня орловский Дворец пионеров отмечает 95 лет со дня открытия.



- Наш регион - в маршруте «Экспедиции тест на ВИЧ». Первую остановку она совершит сегодня, в Ливнах, Болхове и Знаменке.



- «Осенний вызов» для сильных и красивых: сегодня в Орле стартует турнир по боксу среди женщин. Об участии заявили более 200 спортсменок.

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Вести-Орёл

26 сентября 2019 года







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