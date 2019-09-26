Новости версия для печати Экс-руководитель коммерческой организации подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере По версии следствия, он причинил 80-миллионный ущерб АО «Орелгортеплоэнерго» и департаменту имущества и земельных отношений Орловской области.



СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «321 Военно-строительное управление», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



По данным следствия, подозреваемый с марта по июль 2016 года вступил в преступный сговор с руководством АО «Орелгортеплоэнерго», не имея намерения возврата денежных средств, заключил с генеральным директором указанной организации договоры целевого займа на достройку объектов социального назначения, а также ряд договоров на выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов предприятия.



Полученными денежными средствами на сумму более 80 миллионов рублей подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив АО «Орелгортеплоэнерго», департаменту имущества и земельных отношений Орловской области материальный ущерб в особо крупном размере.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования всем фигурантам дела будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.



Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

26 сентября 2019 года







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