Новости версия для печати Двенадцать выездов, три пожара - итоги дежурных суток МЧС В 02:22 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе «Металлург» Орловского района. В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 15 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля по всей площади и второй этаж. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



С наступлением холодов, чаще и продолжительнее топятся печи. Нередко они эксплуатируются с нарушением правил пожарной безопасности, а некоторые к тому же имеют неправильное устройство. Всё это может стать причиной пожаров. В большинстве случаев пожары такого рода происходят в банях и садовых домах, а также в жилых домах.





Анастасия Дорохова

26 сентября 2019 года







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