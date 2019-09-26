Новости версия для печати Сегодня для многоквартирных домов Орла - открыли вентиль Тепломагистраль начала заполняться горячей водой. И теперь уже во всем городе стартовал отопительный сезон.



Подача тепла идет как с индивидуальных котельных, так и с ТЭЦ и газовых котельных. Обычно, чтобы заполнить систему, уходит несколько дней. Также в работу вступают управляющие компании, на их плечи ложится обязанность отрегулировать подачу тепла и убрать воздушные пробки.



Всего же, по информации зам. главы администрации Орла Евгения Гришина, на все регулировки и устранение проблем отводится 10 дней.





Татьяна Напольских

26 сентября 2019 года







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