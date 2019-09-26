Новости версия для печати В Орле продолжается ремонт дорог Приведено в порядок 47 из 68 запланированных на этот год километров региональных трасс. Сейчас задача номер один для дорожников - завершить все работы качественно и в срок.



На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» нашему региону в этом году выделено 1,4 млрд. рублей. За эти деньги должны отремонтировать 12 участков региональных и межмуниципальных дорог. В общей сложности это 68 км. Уже вложено 78% средств.



Кроме того, в этом году продолжается работа по реконструкции региональной дороги Судбище - Орел - Ефремов. На нее из столицы получены 350 млн. рублей. В октябре и ноябре будут выставлены новые контракты.





Татьяна Напольских

26 сентября 2019 года







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