В Орле продолжается ремонт дорог

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четверг
26.09.2019
14:47:15
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В Орле продолжается ремонт дорогПриведено в порядок 47 из 68 запланированных на этот год километров региональных трасс. Сейчас задача номер один для дорожников - завершить все работы качественно и в срок.
На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» нашему региону в этом году выделено 1,4 млрд. рублей. За эти деньги должны отремонтировать 12 участков региональных и межмуниципальных дорог. В общей сложности это 68 км. Уже вложено 78% средств.
Кроме того, в этом году продолжается работа по реконструкции региональной дороги Судбище - Орел - Ефремов. На нее из столицы получены 350 млн. рублей. В октябре и ноябре будут выставлены новые контракты.
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