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Орловский стрелок Никита Суханов завоевал бронзу на Чемпионате Европы в итальянской Болонье

О тонкостях вида спорта и возможности попадания на Олимпиаду 2020 года - в нашем материале.

Дорога от Орла до итальянской Болоньи у Никиты Суханова заняла почти сутки. Поезд, аэропорт, таможня – оружие, пусть даже и спортивное, просто так через границу не провести. Тренер Никиты и по совместительству его отец – Павел Суханов - бронзовый успех подопечного встретил у экрана телевизора.
Павел Суханов, тренер Никиты Суханова: «Я ни разу не был с Никитой на зарубежных соревнованиях. За все его 40-50 выездов. Так сложилось. Я заметил, что если я буду присутствовать, может быть, я и помешаю. Мне достаточно поговорить с ним по телефону час, иногда два. Каждый день. Что сделал, как сделал, почему?».

За 15 лет, что Никита Суханов провел в тире, соревновательного опыта у него прибавилось, да и взгляд на подготовку изменился.

Тяжело ли стрелять последним? Зная результаты всех, и пытаясь себя как-то настроить?
Никита Суханов, бронзовый призер Чемпионата Европы (2019 г.): «Тренер всегда учил: не надо отвлекаться ни на что. Хоть соперник попал много или мало - ты должен работать. Ты настроился на свою серию и говоришь, что должен сделать то-то, то-то и то-то. А результат соперника не зависит от того, что ты должен сделать. То есть без разницы».

Со стороны кажется, что стрелки – люди спокойные. Но даже им иногда свойственно проявлять эмоции. Предпоследняя пятая серия выстрелов на Чемпионате Европы для Никиты Суханова оказалась непростой. Момент - и пуля ушла не в нужную сторону.
Никита Суханов, бронзовый призер Чемпионата Европы (2019 г.): «Я провел серию, и отметил для себя «пятый». Сзади сидит тренер сборной. Я ему показываю «пятый!». То есть я недоволен пятым выстрелом».

Бронза Чемпионата Европы - начало похода за путевкой на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Но даже если заветный билет и окажется у нашего спортсмена – поездка может не состояться. В СМИ распространяется информация о возможном полном запрете присутствия России на играх в Японии.
Никита Суханов, бронзовый призер Чемпионата Европы (2019 г.): «Нам уже давно сказали тренеры: «Успокойтесь!». Это все не касается спортсменов».

Спортсменов с детства учат достигать цели. Для стрелков цель - одно из главных слов в лексиконе. Никита Суханов продолжит отбор на Олимпиаду. Потому что дух победителя - это в крови.




Анастасия Дорохова
26 сентября 2019 года

 


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