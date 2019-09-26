Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Тепленькая пошла! Сегодня в жилом секторе Орла стартовал отопительный сезон.



- В память о настоящем солдате. Сегодня на фасаде орловской школы № 13 увековечили имя выпускника, погибшего при защите закона и порядка.



- Почти век там не утихает детский смех. Сегодня областной Дворец пионеров празднует день рождения.



- Неслабый пол. Более 200 девушек со всей России оспаривают награды орловского турнира по боксу. Через несколько минут начнется торжественное открытие.



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Вести-Орёл

26 сентября 2019 года







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