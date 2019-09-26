Новости версия для печати В Орле открыли мемориальную доску герою В средней общеобразовательной школе № 13 увековечили память бывшего ученика Алексея Гордюшина. Он погиб выполняя свой воинский долг на Северном Кавказе. Посмертно был награжден Орденом Мужества.



Имя Алексея Гордюшина теперь будет навсегда вписано в героическую летопись родной школы. Он добровольцем отправился на Северный Кавказ, потому что не мог по-другому.

Нина Гордюшина, мама Алексея Гордюшина: «Уезжал - мы его отговаривали. Он сказал: «Мама, кто, если не я». Александр Гордюшин, отец Алексея Гордюшина: «Он, в основном, за командира поехал туда рассчитаться».

Алексей прошел первую Чеченскую компанию, погиб - во вторую, 26 января 2000 года. Орден Мужества он получил посмертно. Открытие мемориальной доски в родной школе не просто дань его мужеству, это напоминание сегодняшний мальчишкам и девчонкам о том, как хрупок мир и как ценна человеческая жизнь.

Татьяна Борисова, директор средней общеобразовательной школы № 13 г. Орла: «Ребята должны знать, кто мир приносит в жизнь, кто дает им возможность развиваться, обучаться, быть нужными. И, конечно, это большое дело в плане воспитания настоящего патриота страны». Софья Николаенко, ученица средней общеобразовательной школы № 13 г. Орла: «Я считаю, что такие мероприятия должны быть обязательными. И правильно сказал наш директор, что они все живы, пока жива наша память. И каждый ученик должен знать героев своей школы и чтить их».

Сколько таких ребят, молодых, красивых, полных жизни погибли в локальных воинах! И каждый из них достоин памяти потомков.

Андрей Титов, председатель Орловской региональной организации ветеранов боевых действий: «Мы не различаем - кто тут герой, кто не герой, кто-то получил ордена, кому-то присвоили Героя России. Мы чтим память всех погибших защитников нашего Отечества. Мы считаем, что исполняя свой воинский долг, они все становятся героями».

По поручению губернатора в Орле будет установлено и торжественно открыто 12 мемориальных досок участникам локальных воин, еще 23 появятся в муниципальных образованиях области. Но это не означает, что работа завершится - ведь солдаты погибают не от пули, они умирают от забвения.









Оксана Гранн

26 сентября 2019 года







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