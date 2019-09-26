Новости версия для печати Орловская «Спецавтобаза» заготовит 23 тысячи тонн песко-соляной смеси Об этом сообщили в мэрии Орла.



По действующему контракту, в зоне ответственности коммунального предприятия почти 2 млн. квадратных метров городских дорог, тротуаров, мостов. Уже заключен договор на поставку 1 тысячи тонн соли. 209 тонн уже завезено. Кроме того, ведутся торги на закупку еще 2 тысяч тонн соли. Что касается песка, контракты тоже - в торгах.



Сейчас на предприятии 85 единиц спецтехники. В основном, она старая. Поэтому идут закупки. Началось поступление новых машин - 11 единиц, из них три - пескоразбрасывателя. Для ремонта техники на «Спецавтобазе» есть свой цех. Но нужно закупить запчасти. С наступлением холодов будет организовано круглосуточное дежурство трех бригад. Заканчивается работа по корректировки графика.





Татьяна Напольских

26 сентября 2019 года







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