Орловская «Спецавтобаза» заготовит 23 тысячи тонн песко-соляной смеси

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четверг
26.09.2019
18:57:11
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Орловская «Спецавтобаза» заготовит 23 тысячи тонн песко-соляной смесиОб этом сообщили в мэрии Орла.
По действующему контракту, в зоне ответственности коммунального предприятия почти 2 млн. квадратных метров городских дорог, тротуаров, мостов. Уже заключен договор на поставку 1 тысячи тонн соли. 209 тонн уже завезено. Кроме того, ведутся торги на закупку еще 2 тысяч тонн соли. Что касается песка, контракты тоже - в торгах.
Сейчас на предприятии 85 единиц спецтехники. В основном, она старая. Поэтому идут закупки. Началось поступление новых машин - 11 единиц, из них три - пескоразбрасывателя. Для ремонта техники на «Спецавтобазе» есть свой цех. Но нужно закупить запчасти. С наступлением холодов будет организовано круглосуточное дежурство трех бригад. Заканчивается работа по корректировки графика.
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