Новости версия для печати Наталья Марушкина: «Дворец пионеров коснулся души каждого нашего орловца» Сегодня главное учреждение дополнительного образования Орла – Дворец пионеров и школьников – отмечает 95-летний юбилей.



Более 3000 тысяч орловских мальчишек и девчонок считают Дворец пионеров своим домом. А с октября, когда детский технопарк «Кванториум» распахнет здесь свои двери, прибавится еще 800 человек.

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников им. Гагарина: «Дворец коснулся души каждого нашего орловца - нет ни одной семьи, в которой кто-либо когда-либо не занимался во Дворце. Это очень приятно, и мы знаем, что о Дворце у всех очень приятные воспоминания. А мы будем стараться не только поддерживать, но приумножать все наши традиции».

Ежегодно учреждение дополнительного образования предлагает на выбор школьникам более 60 кружков, где юные орловцы могут проявить себя, раскрыться творчески - музыка, пение, танцы. Зачастую впоследствии это становится делом жизни.

Лилия Авдеева, воспитанница Дворца пионеров и школьников им. Гагарина: «Я прихожу сюда и расслабляюсь что ли, мне нравится заниматься здесь, мы одна большая семья».

Сегодня, в день юбилея, было много желающих поздравить воспитанников, сказать слова благодарности педагогам. Татьяна Крымова и вовсе призналась, что, оказавшись здесь, словно вернулась в свое детство.

Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Я ходила и в спортивную школу - занималась волейболом, и занималась бальными танцами. Наши ребята, которые занимаются в кружках, в спортивных секциях во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина, принимают участие не только в региональных масштабных мероприятиях, но и на уровне России себя показывают, достаточно уверенно занимают призовые места в проектной деятельности, поэтому можно сегодня говорить, что Дворец пионеров и школьников - это хорошая база, которая дает возможность развиться талантам нашего подрастающего поколения, и помогает им уверенно смотреть в будущее».

Здесь юные орловцы узнают, что такое взаимовыручка, настоящая дружба, здесь впервые в своей жизни повязывают красный галстук. В юбилейный год воспитанники желают своему Дворцу становиться все моложе, а педагогам и наставникам желают терпения и говорят спасибо. И какие бы события не происходили в жизни этих мальчишек и девчонок, они точно знают - Дворец пионеров, который носит гордое имя Гагарина, всегда распахнет свои двери для них, а уже через пару десятков лет и для их детей.









Юлия Опанасюк

26 сентября 2019 года







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