Новости версия для печати В орловских школах и детских садах зимой будет тепло В этом родителей, несмотря на сложное финансовое состояние городского бюджета, заверили депутаты горсовета. Текущая задолженность учреждений перед поставщиками - около сорока миллионов рублей.



Сегодня на сессии Орловского горсовета депутаты решили выделить управлению образования 10 миллионов рублей на погашение задолженности. Ассигнования на дефицит бюджета не повлияют. На такую же сумму в средствах ограничили городское управление муниципального имущества, которое должно было пойти на приобретение новой недвижимости. Но, тем не менее, к проблемам бюджета, как отметил главный городской финансист, до конца года Орёл ещё вернётся.

Игорь Краличев, замглавы администрации г. Орла, начальник финансово-экономического управления: «По бюджету города Орла 2019 года - как нам доживать? Будем ходатайствовать, наверно, на перед мэром города о проведении внеочередной сессии по вопросу о привлечении дополнительных доходных источников и, соответственно, о закрытию тех расходных обязательств, на которые на сегодняшний день у нас катастрофически не хватает лимитов бюджетных средств».





Антон Киселёв

26 сентября 2019 года







На главную страницу





