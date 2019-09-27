Новости версия для печати Орловские власти планируют выделить больше денег на «Чистую воду» В 2020 году на федеральный проект предусмотрено порядка 46,1 миллионов рублей.



Эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Часть средств будет потрачена на строительство водопровода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе. В соответствии с проектными расчетами снижение скорости потока питьевой воды (и, как следствие, снижение гидравлических потерь в сетях) позволит обеспечить качественной питьевой водой, отвечающей санитарным нормам, дополнительно потребителей части Железнодорожного и Северного районов города. В результате качественной питьевой водой будут обеспечены дополнительно более 3,2 тыс. человек.





Анастасия Дорохова

27 сентября 2019 года







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