Новости версия для печати На Орловщине сотрудники полиции провели акцию «Не спеши – все успеешь» В ходе мероприятия полицейские напомнили орловцам о том, как важно соблюдать правила дорожной безопасности.



Вместе с «родительским патрулем» сотрудники правоохранительных органов, курсанты Орловского юридического института вышли патрулировать улицы областного центра вблизи образовательных учреждений.



Полицейские провели инструктаж с родителями воспитанников и педагогами детского сада № 95, обратив особое внимание на то, что маленькие пешеходы являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения.



В ходе мероприятия инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения и представители «родительского патруля» помогали маленьким пешеходам и их родителям переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а также напомнили взрослым о световозвращающих элементах на одежде их детей.



Также сотрудники полиции вместе со своими юными помощниками из детского сада № 79 обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и рассказали, что спешка за рулем может привести к плачевным последствиям, особенно при проездах нерегулируемых пешеходных переходов и при перевозке детей в салонах личных автомобилей.



Юные помощники инспекторов движения привлекли внимание граждан большим ярким плакатом, который заставляет задуматься водителей и сбросить скорость движения. Кроме того, ребята подготовили для водителей сувениры, которые смастерили самостоятельно, а полицейские вручили профилактические памятки с правилами дорожного движения.





Орловское Информбюро

27 сентября 2019 года







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