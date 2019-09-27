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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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На Орловщине сотрудники полиции провели акцию «Не спеши – все успеешь»В ходе мероприятия полицейские напомнили орловцам о том, как важно соблюдать правила дорожной безопасности.
Вместе с «родительским патрулем» сотрудники правоохранительных органов, курсанты Орловского юридического института вышли патрулировать улицы областного центра вблизи образовательных учреждений.
Полицейские провели инструктаж с родителями воспитанников и педагогами детского сада № 95, обратив особое внимание на то, что маленькие пешеходы являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения.
В ходе мероприятия инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения и представители «родительского патруля» помогали маленьким пешеходам и их родителям переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а также напомнили взрослым о световозвращающих элементах на одежде их детей.
Также сотрудники полиции вместе со своими юными помощниками из детского сада № 79 обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и рассказали, что спешка за рулем может привести к плачевным последствиям, особенно при проездах нерегулируемых пешеходных переходов и при перевозке детей в салонах личных автомобилей.
Юные помощники инспекторов движения привлекли внимание граждан большим ярким плакатом, который заставляет задуматься водителей и сбросить скорость движения. Кроме того, ребята подготовили для водителей сувениры, которые смастерили самостоятельно, а полицейские вручили профилактические памятки с правилами дорожного движения.