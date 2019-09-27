Новости версия для печати 28 сентября над озером «Светлая жизнь» поднимутся паруса – стартует традиционная областная регата А сегодня уже начинается заезд и регистрация яхтсменов.



Два дня за награды будут бороться спортсмены из Воронежа, Липецка, Курска, Курчатова, Москвы. В общей сложности ожидается около ста участников. Победителей будут выбирать в нескольких классах, как в личных, так и в общих зачетах.



Итоги соревнований подведут 29 сентября.





Мария Семак

27 сентября 2019 года







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