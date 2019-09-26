Ольга Пилипенко войдёт в состав комитета Государственной Думы по образованию и науке

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четверг
26.09.2019
22:34:40
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Ольга Пилипенко войдёт в состав комитета Государственной Думы по образованию и наукеСоставы были утверждены сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
И сегодня же коллеги Ольги Пилипенко по Орловскому горсовету проголосовали за лишение её депутатских полномочий в Орле. Мандат должен перейти к другому кандидату из её однопартийцев. Также в связи с избранием депутатом Госдумы она должна покинуть пост ректора Орловского Государственного Университета.
В Орловском горсовете Ольга Пилипенко председательствовала в комитете по образованию, культуре и социальной политике. Теперь эта должность перейдет к Татьяне Малыгиной, которая до этого момента была заместителем председателя.
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