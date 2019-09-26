Новости версия для печати «Осенний вызов» брошен Сегодня в Орле открылся турнир по боксу. Биться за медали будут представительницы прекрасного пола.



В Орле подобный турнир проходит в шестой раз. В течение трех дней на ринг выйдут порядка 200 спортсменок из России, Узбекистана, Латвии и ДНР. Все участницы разделены по весовым и возрастным категориям. Организаторы обещают в будущем присвоить турниру класс «А». Победа в нем поможет участницам получить звание мастера спорта России.

Александр Анпилогов, президент федерации бокса Орловской области: «География этого турнира расширяется. В том году на нашем турнире мы видели порядка 25 регионов. В этом году их уже 35. Турнир развивается, набирает обороты, популярность. К нам с удовольствием приезжают с различных уголков страны».





Анастасия Дорохова

26 сентября 2019 года







На главную страницу





