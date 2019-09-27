«Осенний вызов» на поединки приняли порядка двухсот спортсменок из разных городов страны

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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«Осенний вызов» на поединки приняли порядка двухсот спортсменок из разных городов страныТурнир по боксу среди девушек в Орле уже традиционный, и с каждым годом заявок на участие поступает все больше. Тем сложнее судейской коллегии определить лучших среди сильных и красивых.
В этом году география турнира «Осенний вызов» расширилась. Россию представили спортсменки из 35 регионов. Попробовать свои силы в Орле решили и девушки из Узбекистана, Латвии и ДНР.
Возраст участниц соревнований начинается от восьми лет. Но и у юных спортсменок, и у опытных отношение к боксу одинаковое.
Александр Анпилогов, президент федерации бокса Орловской области: «Турнир развивается, набирает обороты, популярность. К нам с удовольствием приезжают с различных уголков страны. Бокс развивается семимильными шагами. Проводятся различные турниры, Олимпийские игры по этому виду спорта, именно по женскому. Поэтому, я думаю, что у женского бокса есть хорошее и большое будущее».
На торжественном открытии турнира участницам представили орловчанок - призеров Первенства России, которое состоялось в мае. За свои успехи девушки получили грамоты от руководства города.
Мария Прокопьева, участница соревнований (Тверская область): «Я пошла, потому что мы всегда выезжаем на соревнования. Я хотела завоевать Кубки, медали, грамоты с первым местом. У меня есть только первые места».
Среди тех, кто бросил соперницам «Осенний вызов», есть и универсальные спортсменки. Анастасию Фасхутдинову чаще можно увидеть на площадке кикбоксинга, чем бокса. Но классический олимпийский вид девушка не бросает. Хотя порой возникают трудности.
Светлана Тувакова, бронзовый призер Первенства России (г. Орел): «Я пошла в бокс по примеру старшей сестры. Она меня привела сначала на кикбоксинг, а потом в бокс мы уже перешли, так как это олимпийский вид спорта. Я мечтаю попасть на Олимпийские игры и не просто попасть, а выиграть».
Организаторы обещают рост и развитие турнира. В будущем «Осенний вызов» должен войти в список соревнований класса «А». Победа в нем будет давать возможность спортсменкам завоевать звание мастера спорта.
Анастасия Фасхутдинова, участница соревнований (г. Орел): «Когда я выступаю на соревнованиях по боксу, хочется ударить ногами, так как уже привыкла работать в другом виде спорта. Но так как мы на тренировках нарабатываем и удары по боксу, то я как-то сдерживаюсь, и у меня все получается».