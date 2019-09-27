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«Осенний вызов» на поединки приняли порядка двухсот спортсменок из разных городов страны

Турнир по боксу среди девушек в Орле уже традиционный, и с каждым годом заявок на участие поступает все больше. Тем сложнее судейской коллегии определить лучших среди сильных и красивых.

В этом году география турнира «Осенний вызов» расширилась. Россию представили спортсменки из 35 регионов. Попробовать свои силы в Орле решили и девушки из Узбекистана, Латвии и ДНР.
Александр Анпилогов, президент федерации бокса Орловской области: «Турнир развивается, набирает обороты, популярность. К нам с удовольствием приезжают с различных уголков страны. Бокс развивается семимильными шагами. Проводятся различные турниры, Олимпийские игры по этому виду спорта, именно по женскому. Поэтому, я думаю, что у женского бокса есть хорошее и большое будущее».
Возраст участниц соревнований начинается от восьми лет. Но и у юных спортсменок, и у опытных отношение к боксу одинаковое.
Мария Прокопьева, участница соревнований (Тверская область): «Я пошла, потому что мы всегда выезжаем на соревнования. Я хотела завоевать Кубки, медали, грамоты с первым местом. У меня есть только первые места».
На торжественном открытии турнира участницам представили орловчанок - призеров Первенства России, которое состоялось в мае. За свои успехи девушки получили грамоты от руководства города.
Светлана Тувакова, бронзовый призер Первенства России (г. Орел): «Я пошла в бокс по примеру старшей сестры. Она меня привела сначала на кикбоксинг, а потом в бокс мы уже перешли, так как это олимпийский вид спорта. Я мечтаю попасть на Олимпийские игры и не просто попасть, а выиграть».
Среди тех, кто бросил соперницам «Осенний вызов», есть и универсальные спортсменки. Анастасию Фасхутдинову чаще можно увидеть на площадке кикбоксинга, чем бокса. Но классический олимпийский вид девушка не бросает. Хотя порой возникают трудности.
Анастасия Фасхутдинова, участница соревнований (г. Орел): «Когда я выступаю на соревнованиях по боксу, хочется ударить ногами, так как уже привыкла работать в другом виде спорта. Но так как мы на тренировках нарабатываем и удары по боксу, то я как-то сдерживаюсь, и у меня все получается».
Организаторы обещают рост и развитие турнира. В будущем «Осенний вызов» должен войти в список соревнований класса «А». Победа в нем будет давать возможность спортсменкам завоевать звание мастера спорта.




Анастасия Дорохова
27 сентября 2019 года

 


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