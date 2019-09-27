|
пятница
27.09.2019
14:30:07
|
|
В Орле продолжает работать «Экспедиция ВИЧ-тест»Автомобили располагаются в двух точках областного центра - на площади генерала Ермолова и у памятника писателю Лескову.
Прием будет вестись с 12 до 18 часов. Жители Орла могут проверить свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Времени анализ много не требует, так что при желании его можно сдать по дороге с учебы домой или в обеденный перерыв. К акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» присоединятся не только граждане, но и медицинские специалисты. Для них проведут обучающие семинары по вопросам клинических проявлений ВИЧ и СПИДа, построению грамотного диалога с пациентами при назначении теста на ВИЧ-статус. Специалисты получат простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ-инфекции. Отметим, что в рамках акции специализированные автомобили следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, в маршруте – 191 населенный пункт.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта