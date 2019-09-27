Новости версия для печати В Орле продолжает работать «Экспедиция ВИЧ-тест» Автомобили располагаются в двух точках областного центра - на площади генерала Ермолова и у памятника писателю Лескову.



Прием будет вестись с 12 до 18 часов. Жители Орла могут проверить свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Времени анализ много не требует, так что при желании его можно сдать по дороге с учебы домой или в обеденный перерыв. К акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» присоединятся не только граждане, но и медицинские специалисты. Для них проведут обучающие семинары по вопросам клинических проявлений ВИЧ и СПИДа, построению грамотного диалога с пациентами при назначении теста на ВИЧ-статус. Специалисты получат простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ-инфекции. Отметим, что в рамках акции специализированные автомобили следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, в маршруте – 191 населенный пункт.





Мария Семак

27 сентября 2019 года







На главную страницу





