На трассе Орёл-Тамбов в Орловском районе в результате наезда автомобиля серьезно пострадал пешеход

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пятница
27.09.2019
14:29:55
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На трассе Орёл-Тамбов в Орловском районе в результате наезда автомобиля серьезно пострадал пешеходПо всей видимости, мужчина 1979 года рождения двигаясь по обочине дороги, шел по ходу движения транспорта, что в условиях загородной трассы было ошибкой. Наезд произошел в девятом часу вечера, водитель, допустивший ДТП, скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. К счастью для пострадавшего, его вовремя заметил на дороге неравнодушный автомобилист.
Он рассказал: «Заметили его лежащего не вдоль, а поперек дороги. Чуть дальше проехали, развернулись, стали моргать фурам, чтобы они по нему не проехали. И остановились, встали на аварийке, чтобы дождаться сотрудников и скорую помощь».
Всего же за сутки на дорогах региона произошло 17 ДТП, травмы получили - 4 человека.
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