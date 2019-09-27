Новости версия для печати На трассе Орёл-Тамбов в Орловском районе в результате наезда автомобиля серьезно пострадал пешеход По всей видимости, мужчина 1979 года рождения двигаясь по обочине дороги, шел по ходу движения транспорта, что в условиях загородной трассы было ошибкой. Наезд произошел в девятом часу вечера, водитель, допустивший ДТП, скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. К счастью для пострадавшего, его вовремя заметил на дороге неравнодушный автомобилист.



Он рассказал: «Заметили его лежащего не вдоль, а поперек дороги. Чуть дальше проехали, развернулись, стали моргать фурам, чтобы они по нему не проехали. И остановились, встали на аварийке, чтобы дождаться сотрудников и скорую помощь».



Всего же за сутки на дорогах региона произошло 17 ДТП, травмы получили - 4 человека.





Иван Суверин

27 сентября 2019 года







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