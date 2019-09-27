Новости версия для печати Орел театральный: как все начиналось, и к чему стремится? На эти вопросы ищут ответы участники театральных встреч, которые проходят в библиотеке имени Бунина.



Очередная музыкально-литературная встреча в библиотеке имени Бунина собрала поклонников Мельпомены - и тех, кто наслаждается искусством из зрительного зала, и тех, кто творит волшебство на сцене. В этот раз зрители увидели отрывок из спектакля по произведениям Тургенева «Три истории» в исполнении актеров учебного театра «Диагональ».



Встречи посвящены «Году театра». Участникам рассказывает интересные факты о том, как зарождалось это искусство в нашем регионе, начиная с истории возникновения знаменитого театра графа Каменского до современных дней, говорят об актерах и спектаклях, о фестивалях, которые проходят в Орле, и о гастролях наших театров. Проект продолжается и впереди еще несколько таких встреч.





Мария Семак

27 сентября 2019 года







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