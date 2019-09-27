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пятница
27.09.2019
14:29:49
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Орел театральный: как все начиналось, и к чему стремится?На эти вопросы ищут ответы участники театральных встреч, которые проходят в библиотеке имени Бунина.
Очередная музыкально-литературная встреча в библиотеке имени Бунина собрала поклонников Мельпомены - и тех, кто наслаждается искусством из зрительного зала, и тех, кто творит волшебство на сцене. В этот раз зрители увидели отрывок из спектакля по произведениям Тургенева «Три истории» в исполнении актеров учебного театра «Диагональ».
Встречи посвящены «Году театра». Участникам рассказывает интересные факты о том, как зарождалось это искусство в нашем регионе, начиная с истории возникновения знаменитого театра графа Каменского до современных дней, говорят об актерах и спектаклях, о фестивалях, которые проходят в Орле, и о гастролях наших театров. Проект продолжается и впереди еще несколько таких встреч.
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