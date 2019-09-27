Новости версия для печати Время выбирать - истекает Федеральным льготникам нужно сделать выбор, в какой форме они будут получать набор социальных услуг - в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Определиться необходимо до 1 октября.



В набор соцуслуг входит обеспечение медицинскими препаратами, предоставление при наличии показаний путевки на санаторное лечение и оплата проезда. Можно выбрать денежный эквивалент, при этом законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.



Орловское отделение Пенсионного фонда напоминает, что заявление о форме получения набора соцуслуг достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.





Мария Семак

27 сентября 2019 года







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