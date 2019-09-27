Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Свыше 190 населенных пунктов в маршруте, и в этом списке



- Орел. Сегодня в нашем городе остановилась «Экспедиция ВИЧ-тест». Передвижные лаборатории будут работать на двух точках. Воспользуйтесь возможностью узнать свой статус.



- Экономя время - рискуют жизнью. О том, как опасно нарушать правила дорожного движения, пешеходам напомнили юные инспекторы. За тем, как взрослые реагировали на замечания, наблюдал наш корреспондент.



- Четыре дня, чтобы определиться: федеральные льготники до 1 октября должны выбрать, в какой форме хотели бы получать набор социальных услуг.



- И вновь поднимется занавес. Новый творческий сезон академический театр откроет спектаклем по пьесе Лопе де Вега. Расскажем, когда прозвучит третий звонок.



- Осенний вызов принят: турнир по боксу собрал больше двухсот участниц. «Вести» побывали на открытии соревнований.

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Вести-Орёл

27 сентября 2019 года







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