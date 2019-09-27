Новости версия для печати Юные помощники ГИБДД вышли в совместный рейд с инспекторами на улицы Орла В одном из таких рейдов побывал наш корреспондент Иван Суверин.



Для очередного совместного рейда было выбрано пересечение улиц Грузовой и Старомосковской в Орле. Местом дорожно-транспортного происшествия перекресток становился не раз. Со всеми вытекающими последствиями. Кстати, здесь отсутствуют пешеходные переходы, а ситуация осложняется довольно интенсивным движением машин и трамваев.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Ученики школ Орла обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах, призывают не нарушать правила дорожного движения, быть взаимно вежливыми». Ближайшая «зебра» расположена почти в ста метрах от опасного перекрестка. Делать крюк большинству людей не хочется, а потому они пересекают дорогу, не обладая приоритетом в движении, лавируя среди машин и, подчас, делают это на свой страх и риск.



ЮИДовцы акцентировали внимание и на том, что дорога для пешехода - враждебная среда, и минимизировать пребывание на проезжей части - самое разумное.



Поворот головы влево и вправо при переходе дороги также повышает шансы на выживание. Стоит также помнить при переходе на перекрестках без светофоров и «зебр» - транспорт не обязан на таких участках уступать пешеходам дорогу.





Иван Суверин

27 сентября 2019 года







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